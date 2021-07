Ciclismo, Davide Cassani verso l’esonero? E’ già tornato in Italia, scossone in piena Olimpiade (Di venerdì 30 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno scuote la Nazionale di Ciclismo durante le Olimpiadi di Tokyo 2020. Davide Cassani, ct della strada, ha già preso un aereo per fare ritorno a casa in Italia! Il tutto quando devono ancora prendere il via le gare di Ciclismo su pista, dove saranno impegnati anche Filippo Ganna ed Elia Viviani. Secondo quando riporta Gazzetta.it, si stanno susseguendo le voci di un probabile esonero, da confermare nelle prossime ore. Che il 60enne non fosse nei piani del nuovo presidente federale Cordiano Dagnoni era ormai chiaro da mesi. Sotto la presidenza di Renato Di Rocco il romagnolo ricopriva ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno scuote la Nazionale didurante le Olimpiadi di Tokyo 2020., ct della strada, ha già preso un aereo per fare ritorno a casa in! Il tutto quando devono ancora prendere il via le gare disu pista, dove saranno impegnati anche Filippo Ganna ed Elia Viviani. Secondo quando riporta Gazzetta.it, si stanno susseguendo le voci di un probabile esonero, da confermare nelle prossime ore. Che il 60enne non fosse nei piani del nuovo presidente federale Cordiano Dagnoni era ormai chiaro da mesi. Sotto la presidenza di Renato Di Rocco il romagnolo ricopriva ...

Advertising

cyclingpro : Davide Cassani lascia Tokyo, non sarà più il commissario tecnico del ciclismo azzurro. - sportface2016 : #Tokyo2020, il ct della Nazionale italiana di ciclismo Davide #Cassani torna in Italia - RaiSport : ????? #Cassani rientra in Italia Il #ct del #ciclismo non spiega i motivi del rientro anticipato: 'Parlerò quando ar… - sportal_it : Ciclismo, Davide Cassani verso l'addio: altro indizio - Davide_744 : @FBiasin Tomba nello sci...dal suo ritiro non ho più visto una discesa Pantani nel ciclismo...dal suo ritiro non h… -