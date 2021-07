Ci sarebbe un nuovo dato per capire quando fare il richiamo del vaccino contro Covid-19 (Di venerdì 30 luglio 2021) Image by PublicDomainPictures from PixabayIl livello di anticorpi neutralizzanti può predire la probabilità delle persone vaccinate di essere infettate da Sars-Cov-2 e/o di ammalarsi di Covid-19? È quello che la comunità scientifica sta cercando di appurare dopo che alcuni studi hanno evidenziato come le persone completamente vaccinate abbiano meno probabilità di essere infettate dal coronavirus quando mantengono livelli più alti di anticorpi. In questa direzione va anche l’ultima ricerca israeliana pubblicata sul New England Journal of Medicine. Nonostante i numeri siano abbastanza piccoli, gli esperti, oltre a confermare l’altissima protezione del ... Leggi su wired (Di venerdì 30 luglio 2021) Image by PublicDomainPictures from PixabayIl livello di anticorpi neutralizzanti può predire la probabilità delle persone vaccinate di essere infettate da Sars-Cov-2 e/o di ammalarsi di-19? È quello che la comunità scientifica sta cercando di appurare dopo che alcuni studi hanno evidenziato come le persone completamente vaccinate abbiano meno probabilità di essere infettate dal coronavirusmantengono livelli più alti di anticorpi. In questa direzione va anche l’ultima ricerca israeliana pubblicata sul New England Journal of Medicine. Nonostante i numeri siano abbastanza piccoli, gli esperti, oltre a confermare l’altissima protezione del ...

