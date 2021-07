Chievo | depositato il ricorso al TAR del Lazio Il comunicato

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’A.C.Verona al fine di difendere i propri diritti e ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22, comunica di averin data odierna ilal TAR dela firma del Professore e Avvocato Bernardo Giorgio Mattarella, dell’Avvocato Daniele Ripamonti e dell’Avvocato Flavio Iacovone, per impugnare la decisione del Collegio di Garanzia del CONI.Ufficiale:ilal TAR dela firma del Professore e Avvocato Bernardo ...

Ilpresenterà il ricorso al TAR del Lazio , come comunicato dal club sul suo sito ufficiale: ... comunica di averin data odierna il ricorso al TAR del Lazio a firma del Professore e ...VERONA - IlVerona , difeso dagli avvocati Mattarella, Ripamonti e Iacovone, haquest'oggi ricorso al Tar del Lazio in relazione al mancato accoglimento, da parte del Collegio di Garanzia del ...Il Chievo Verona ha annunciato di aver depositato il ricorso al TAR del Lazio per ribaltare la sentenza del Collegio di Garanzia che ha confermato l'esclusione dal campionato di serrie B.Il caso relativo all’esclusione del Chievo dalla Serie B sembra tutt’altro che concluso. Come si legge nei canali ufficiali del club, infatti, la dirigenza ha presentato il ricorso al TAR. Dopo aver s ...