Chiara Ferragni lancia pure il trolley: “E chi se lo può permettere?!”. Il prezzo (Di venerdì 30 luglio 2021) Chiara Ferragni è inarrestabile, sotto tutti i punti di vista. Non solo nonostante abbia perso il primato dei follower perché scavalcata da Khaby Lame continua a far notizia con ogni suo post (e sono tanti, ogni giorno) ma prosegue la sua scalata verso il successo anche con il brand che porta il suo nome. In questi ultimi mesi la moglie di Fedez e mamma di Leone e Vittoria ha lanciato una marea di prodotti, tutti contraddistinti dall’ormai iconico occhio. Capi e accessori che, nonostante qualche polemica sui prezzi non proprio economici, diventano sold out in poche ore. Insomma, dai completi alle scarpe passando per occhiali da sole, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021)è inarrestabile, sotto tutti i punti di vista. Non solo nonostante abbia perso il primato dei follower perché scavalcata da Khaby Lame continua a far notizia con ogni suo post (e sono tanti, ogni giorno) ma prosegue la sua scalata verso il successo anche con il brand che porta il suo nome. In questi ultimi mesi la moglie di Fedez e mamma di Leone e Vittoria hato una marea di prodotti, tutti contraddistinti dall’ormai iconico occhio. Capi e accessori che, nonostante qualche polemica sui prezzi non proprio economici, diventano sold out in poche ore. Insomma, dai completi alle scarpe passando per occhiali da sole, ...

Advertising

petergomezblog : Eutanasia legale, Fedez e Chiara Ferragni firmano il referendum: “Passo avanti per il nostro Paese, fatelo anche vo… - FaceShoppy : Prada: la borsa in rafia colorata è il modello estivo più amato dalle influencer - maneskinmysmil6 : RT @giorgiasoleri: @itzmarve Bidet è tipo Leone Ferragni con Chiara, quando inizio a cantare si innervosisce e se ne va (non la biasimo eh,… - Fedes892 : PROMESSA CHIARA FERRAGNI PER IL SUO FEDEZ (VIDEO COMPLETO HD) - #TheFerr... - haras62787052 : Ieri ero al parco Sempione e ho visto Chiara Ferragni e Leone, è stato strano vederli in 3D -