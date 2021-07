Chelsea-Villarreal, la Supercoppa con 13mila spettatori ma solo con il Green Pass (Di venerdì 30 luglio 2021) Mercoledì 11 agosto alle ore 21 andrà in scena la finale di Supercoppa tra Chelsea e Villarreal, rispettivamente le vincenti di Champions e Europa League. Si preannuncia una sfida equilibrata tra due squadre che sono reduci da una buona stagione, in particolar modo i Blues hanno messo in mostra ottime individualità. Sarà consentito l’ingresso a 13mila spettatori, il match si disputerà al National Football Stadium-Windsor Park di Belfast. Secondo le ultime indicazioni si potrà entrare solo con il Green Pass, verrà infatti chiesto di mostrare la prova di un ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 luglio 2021) Mercoledì 11 agosto alle ore 21 andrà in scena la finale ditra, rispettivamente le vincenti di Champions e Europa League. Si preannuncia una sfida equilibrata tra due squadre che sono reduci da una buona stagione, in particolar modo i Blues hanno messo in mostra ottime individualità. Sarà consentito l’ingresso a, il match si disputerà al National Football Stadium-Windsor Park di Belfast. Secondo le ultime indicazioni si potrà entrarecon il, verrà infatti chiesto di mostrare la prova di un ...

