Cetara-Vietri | le indegne condizioni del mare VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosul(Sa) – Fa specie, il giorno dopo l’annuncio definito ‘storico’, constatare il grado di sporcizia del tratto diricompreso tra. Nei pressi di Marina d’Albori, alle ore 13 circa di venerdì 30 luglio, la superficie dell’acqua appariva in uno stato indegno per la quantità e la concentrazione di rifiuti solidi galleggianti. Sia chiaro, anche se la conduttura sottomarina fosse già entrata in funzione, questi rifiuti ci sarebbero stati comunque. A riprova che, se proprio non si volesse puntare su vento e correnti ‘favorevoli’, ci sarebbe ...