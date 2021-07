Catania brucia a causa di diversi incendi: famiglie evacuate e aeroporto Fontanarossa che ha sospeso le attività (Di venerdì 30 luglio 2021) diversi incendi sono scoppiati a Catania, dove le temperature hanno ormai raggiunto livelli d’allerta spinte anche dal vento africano che sta soffocando la città. Diverse le case già evacuate, soprattutto nel rione Fossa Creta, mentre anche l’aeroporto Fontanarossa ha sospeso le operazioni di decollo e atterraggio per permettere l’intervento dei mezzi elicotteri dei Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021)sono scoppiati a, dove le temperature hanno ormai raggiunto livelli d’allerta spinte anche dal vento africano che sta soffocando la città. Diverse le case già, soprattutto nel rione Fossa Creta, mentre anche l’hale operazioni di decollo e atterraggio per permettere l’intervento dei mezzi elicotteri dei Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

