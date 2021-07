Castel Dell’Ovo: evento Bocca di Rosa, omaggio a De André (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si tiene domenica 1 agosto nella Sala Italia di Castel Dell’Ovo la performance-conceto “Bocca di Rosa, omaggio a De André”. Il cast vede protagonisti Francesco Luongo (voce e recitato), Antonello Orlando (chitarra), Laura Cuomo (voce), Davide Maria Viola (violoncello), con la direzione di Francesco Luongo. Sono trascorsi ormai più di vent’anni da quell’11 gennaio 1999 in cui l’Italia si riscoprì culturalmente un po’ più povera. La morte di Fabrizio De André, avvenuta alle 2.30 del mattino all’Istituto dei Tumori di Milano, fece di quel ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si tiene domenica 1 agosto nella Sala Italia dila performance-conceto “dia De”. Il cast vede protagonisti Francesco Luongo (voce e recitato), Antonello Orlando (chitarra), Laura Cuomo (voce), Davide Maria Viola (violoncello), con la direzione di Francesco Luongo. Sono trascorsi ormai più di vent’anni da quell’11 gennaio 1999 in cui l’Italia si riscoprì culturalmente un po’ più povera. La morte di Fabrizio De, avvenuta alle 2.30 del mattino all’Istituto dei Tumori di Milano, fece di quel ...

