Caso pm Milano, indagato a Brescia il procuratore Greco (Di venerdì 30 luglio 2021) commenta Il procuratore di Milano, Francesco Greco, è indagato a Brescia per aver ritardato l'apertura dell'indagine nata dalle dichiarazioni messe a verbale da Piero Amara sulla presunta 'Loggia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 luglio 2021) commenta Ildi, Francesco, èper aver ritardato l'apertura dell'indagine nata dalle dichiarazioni messe a verbale da Piero Amara sulla presunta 'Loggia ...

Advertising

fattoquotidiano : Ben 78 magistrati della Procura di Milano hanno pubblicamente espresso solidarietà nei riguardi del pm Storari [di… - Agenzia_Ansa : Per i pm di Milano la 'frode' nella pubblica fornitura di camici e altri dpi venne messa in atto 'allo scopo di tut… - anto5stars : RT @fattoquotidiano: Caso Amara, il procuratore di Milano Greco indagato a Brescia per il ritardo nell’apertura del fascicolo sui verbali d… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Caso Amara, il procuratore di Milano Greco indagato a Brescia per il ritardo nell’apertura del fascicolo sui verbali d… - rada_maja : RT @MediasetTgcom24: Caso pm Milano, indagato a Brescia il procuratore Greco #FrancescoGreco -