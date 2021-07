Caso nel ciclismo: il c.t. Cassani lascia Tokyo. 'Vi dirò perché' (Di venerdì 30 luglio 2021) 'Sto prendendo ora l'aereo. Il motivo per il quale lascio Tokyo prima? Preferisco parlarne stasera quando torno'. Così a sorpresa il c.t. italiano del ciclismo, Davide Cassani, prima di imbarcarsi da ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 luglio 2021) 'Sto prendendo ora l'aereo. Il motivo per il quale lascioprima? Preferisco parlarne stasera quando torno'. Così a sorpresa il c.t. italiano del, Davide, prima di imbarcarsi da ...

Advertising

lucatelese : Adesso, nel momento in cui una persona seria come Marcello Sorgi auspica “un governo militare” in caso di crisi del… - AlessLongo : Fauci non ha mai detto che vaccinati e non vaccinati sono ugualmente contagiosi. Il Centers for Disease Control and… - CarloCalenda : Non è un caso che i due partiti siano alleati in Europa. Nel governo Lega e 5S stanno creando i maggiori problemi a… - VegetaUistinto : La possibilità di nuove elezioni è più credibile nel caso Draghi abdichi. Spero solo che il ricorso alle urne esclu… - AnyVitale : RT @ErmannoKilgore: Avvisate De Angelis che è un governo d’emergenza con tutti dentro per non andare ad elezioni… #Draghi è lì per caso e p… -