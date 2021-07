Caso nel ciclismo azzurro, Cassani paga il flop ai Giochi: il ct ha già lasciato Tokyo (Di venerdì 30 luglio 2021) È giallo a Tokyo dopo che Davide Cassani, ct della Nazionale di ciclismo, ha lasciato in anticipo i Giochi olimpici. «Sto prendendo ora l’aereo. Il motivo per il quale lascio Tokyo prima? Preferisco parlarne stasera quando torno», ha dichiarato Cassani all’ANSA prima del suo rientro in Italia. La sua posizione potrebbe essere in discussione dopo i risultati delle Olimpiadi nelle prove su strada, con un bronzo di Elisa Longo Borghini tra le donne e la delusione degli uomini sia nella gara in linea sia nella crono. «Del futuro di Cassani ho parlato con lui ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) È giallo adopo che Davide, ct della Nazionale di, hain anticipo iolimpici. «Sto prendendo ora l’aereo. Il motivo per il quale lascioprima? Preferisco parlarne stasera quando torno», ha dichiaratoall’ANSA prima del suo rientro in Italia. La sua posizione potrebbe essere in discussione dopo i risultati delle Olimpiadi nelle prove su strada, con un bronzo di Elisa Longo Borghini tra le donne e la delusione degli uomini sia nella gara in linea sia nella crono. «Del futuro diho parlato con lui ...

