Caso Denise Pipitone, l’ex pm Angioni a processo per false dichiarazioni (Di venerdì 30 luglio 2021) Maria Angioni l’ex pm di Marsala Maria Angioni, che indagò sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, andrà a processo per false dichiarazioni al pubblico ministero. Lo ha deciso la Procura di Marsala, che ha disposto la citazione a giudizio della donna davanti al Tribunale in composizione monocratica. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 23 dicembre prossimo. l’ex pm, che aveva seguito il Caso Pipitone nelle sue prime fasi, si era recentemente resa protagonista di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 luglio 2021) Mariapm di Marsala Maria, che indagò sulla scomparsa della piccola, andrà aperal pubblico ministero. Lo ha deciso la Procura di Marsala, che ha disposto la citazione a giudizio della donna davanti al Tribunale in composizione monocratica. La prima udienza delsi terrà il prossimo 23 dicembre prossimo.pm, che aveva seguito ilnelle sue prime fasi, si era recentemente resa protagonista di ...

