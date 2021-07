Caso Amara, il procuratore di Milano Greco indagato a Brescia per il ritardo nell’apertura del fascicolo sui verbali dell’ex legale Eni (Di venerdì 30 luglio 2021) Il procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, è indagato dalla procura di Brescia per aver ritardato l’apertura dell’indagine nata dalle dichiarazioni fornite da Piero Amara, ex legale esterno dell’Eni, sulla presunta “loggia Ungheria”, un’associazione segreta di tipo massonico capace di influire sulle nomine pubbliche, composta da magistrati, alti funzionari e avvocati, tra cui lo stesso Amara. L’apertura del fascicolo è un atto dovuto in seguito alla denuncia del sostituto Paolo Storari, a propria volta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Ildella Repubblica di, Francesco, èdalla procura diper aver ritardato l’apertura dell’indagine nata dalle dichiarazioni fornite da Piero, exesterno dell’Eni, sulla presunta “loggia Ungheria”, un’associazione segreta di tipo massonico capace di influire sulle nomine pubbliche, composta da magistrati, alti funzionari e avvocati, tra cui lo stesso. L’apertura delè un atto dovuto in seguito alla denuncia del sostituto Paolo Storari, a propria volta ...

