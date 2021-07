Advertising

andreastoolbox : Casinò di Saint-Vincent: politici condannati, maxi risarcimento - Rai News - AnsaValledAosta : Casinò di St-Vincent, politici condannati a maxi risarcimento. Sentenza Corte dei conti, 18 politici dovranno resti… - AnsaValledAosta : Casinò: corte dei conti condanna politici valdostani a maxi risarcimento - FPB_0 : RT @499777: Ho messo nuovamente i pantaloncini stile Fantozzi e ora starò tutta la serata a dire 'Casinò Municipale di Saint Vincent'. http… - 499777 : Ho messo nuovamente i pantaloncini stile Fantozzi e ora starò tutta la serata a dire 'Casinò Municipale di Saint Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Casinò Vincent

Agenzia ANSA

...a un maxi risarcimento di 16 milioni di euro 18 tra consiglieri ed ex consiglieri regionali della Valle d'Aosta per il finanziamento di 140 milioni di euro erogati aldi Saint -tra il ......a un maxi risarcimento di 16 milioni di euro 18 tra consiglieri ed ex consiglieri regionali della Valle d'Aosta per il finanziamento di 140 milioni di euro erogati aldi Saint -tra il ...