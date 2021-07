"Cartabia meglio dell'obbrobrio Bonafede-malafede Alleanze, il Pd guardi al centro (io ci sono) e non al M5S" (Di venerdì 30 luglio 2021) "Il testo licenziato ieri dal Consiglio dei ministri è sicuramente migliore dell'obbrobrio della riforma Bonafede-malafede, si possono fare alcune valutazioni positive". Con queste parole il sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, intervistato da Affaritaliani.it, commenta l'accordo nel governo sulla riforma Cartabia. "E' ad esempio accettabile che si punti a non eludere il tema della durata dei processi. Il fatto che i processi non... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 30 luglio 2021) "Il testo licenziato ieri dal Consiglio dei ministri è sicuramente migliorea riforma, si posfare alcune valutazioni positive". Con queste parole il sindaco di Benevento ed ex ministroa Giustizia Clemente Mastella, intervistato da Affaritaliani.it, commenta l'accordo nel governo sulla riforma. "E' ad esempio accettabile che si punti a non eludere il temaa durata dei processi. Il fatto che i processi non... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Cartabia meglio Paolo Borgna: 'Dai magistrati interdizioni morali, ma è una riforma positiva' Il pm che manda avanti meno processi solitamente lavora meglio, perché li studia e quindi lavora di ... La riforma della giustizia fiorisce nel tempo del nulla (di Mattia Feltri) Ma ora per Cartabia il ...

L'editoriale di Terza Repubblica Ripensare il sistema politico Poi, per fortuna, si è trovato l'accordo su alcune correzioni alla riforma Cartabia, e con esso è ... potrebbe indurre chi adotta la logica del "tanto peggio, tanto meglio" a muoversi con ancora ...

Cartabia, Caselli: “Ue chiedeva giudizi più veloci, non la riforma della prescrizione Il Fatto Quotidiano Riforma Cartabia, per piccina che tu sia… Scusate se insisto ma la discussione sulla “riforma” di Marta Cartabia ha ridestato gran parte dei luoghi comuni sulla giustizia. Uno ...

Giustizia. Ex ministro Mastella, ‘Draghi unico vincitore partita, riforma otterrà ok ”L’unico che oggettivamente ha vinto” nella partita sulla riforma della giustizia ”è Draghi… Non ha vinto Salvini, nè altri”. Parola di Clemente Mastella, ex Guardasigilli del governo Prodi e attuale ...

