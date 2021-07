Cartabia “Impegno anche per riforma processo civile” (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo è l'obiettivo: rimediare al problema della durata eccessiva dei processi. Dopo un reato, è fondamentale accertare fatti e responsabilità in tempi certi, nell'interesse delle vittime, degli imputati e di tutti i cittadini”. Così la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervistata dal Tg3, rispondendo a una domanda sull'efficacia della riforma del processo penale. Cartabia ha detto di “non aspettarsi ‘sorpresè” dal voto in Parlamento: “E' stato preso un Impegno dalla maggioranza, anche per il voto in Parlamento e speriamo che in pochi giorni si possa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo è l'obiettivo: rimediare al problema della durata eccessiva dei processi. Dopo un reato, è fondamentale accertare fatti e responsabilità in tempi certi, nell'interesse delle vittime, degli imputati e di tutti i cittadini”. Così la ministra della Giustizia, Marta, intervistata dal Tg3, rispondendo a una domanda sull'efficacia delladelpenale.ha detto di “non aspettarsi ‘sorpresè” dal voto in Parlamento: “E' stato preso undalla maggioranza,per il voto in Parlamento e speriamo che in pochi giorni si possa ...

