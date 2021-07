Carolina Marconi in lacrime al ritorno dall’ospedale: la riflessione sulla battaglia contro il cancro (Di venerdì 30 luglio 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello Carolina Marconi lotta da mesi contro il cancro al seno diagnosticatole lo scorso marzo. La showgirl venezuelana ha deciso di affrontare pubblicamente la sua battaglia contro la malattia, facendosi accompagnare dai suoi fan attraverso il suo profilo Instagram. In questi giorni, ha pubblicato ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, ammettendo di aver pianto tornata a casa dall’ospedale. Carolina Marconi e la battaglia contro il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 luglio 2021) L’ex concorrente del Grande Fratellolotta da mesiilal seno diagnosticatole lo scorso marzo. La showgirl venezuelana ha deciso di affrontare pubblicamente la suala malattia, facendosi accompagnare dai suoi fan attraverso il suo profilo Instagram. In questi giorni, ha pubblicato ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, ammettendo di aver pianto tornata a casae lail ...

Advertising

24Trends_Italia : 1. Westbrook - 20mille+ 2. Djokovic - 20mille+ 3. Elisabetta Gregoraci - 20mille+ 4. Draft NBA 2021 - 20mille+ 5. G… - QuotidianPost : Carolina Marconi, il tumore e la chemio: “Tutti dovrebbero avere qualcuno” - francobus100 : Carolina Marconi e la lotta contro il cancro: «Ringrazio Dio per tutte le attenzioni che ricevo» - PasqualeMarro : #CarolinaMarconi il dramma, scoppia in lacrime in diretta - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Carolina Marconi e la lotta contro il cancro. Le parole dell'infermiera la emozionano. «Ringrazio Dio per tutte le attenzioni… -