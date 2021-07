Carceri italiane | una situazione da terzo mondo

(Di venerdì 30 luglio 2021) E’ unada, se vi è più comprensibile, ladelleassomiglia a qulle turche, brasiliane, venezuelane o messiane. Fate voi il paragone, unaumanamente indegna. Certo, molti diranno che per le bestie che hanno commesso un crimini è anche troppo. bene, ma non si deve dire e non

Inoltre è in aumento anche il tasso di suicidi, che nel 2020 è stato il più alto degli ultimi anni Violenza di massa e torture non sono le sole emergenza da affrontare nelle. Il ...Antigone ha presentato nelle scorse ore il consueto rapporto di metà anno sulle, frutto delle visite agli istituti di pena e dell'osservazione diretta di un centinaio di volontari dell'associazione. Si conferma, oltre al solito problema del sovraffollamento ...LONDRA, 30 LUG - Pesante condanna a 5 anni di reclusione nel Regno Unito per Steven Bouquet, un addetto alla sicurezza privata ribattezzato dai media britannici "il cat killer di Brighton" per aver ac ...I numeri sulle carceri italiane mostrano una situazione ancora grave, tra affollamento, infrastrutture carenti e mancanza di personale.