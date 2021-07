Capri, Jennifer Lopez e Ben Affleck arrivano con lo yatch: il costo è da perdere la testa (Di venerdì 30 luglio 2021) Jennifer Lopez e Ben Affleck sono arrivati a Capri: il loro meraviglioso yatch di lusso è ormeggiato al largo dell’Isola Azzurra. Ecco tutto quello che c’è da sapere. I Bennifer a Capri Loro sono certamente la coppia di quest’anno, il grande amore hollywoodiano che fa ancora sognare il grande pubblico. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono due delle più grandi stelle internazionali. I due sono già stati insieme e si tratta di un incredibile ritorno di fiamma. Si sono conosciuti sul set Amore estremo – Tough Love, nel 2002 ma, nel 2004, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 luglio 2021)e Bensono arrivati a: il loro meravigliosodi lusso è ormeggiato al largo dell’Isola Azzurra. Ecco tutto quello che c’è da sapere. I Bennifer aLoro sono certamente la coppia di quest’anno, il grande amore hollywoodiano che fa ancora sognare il grande pubblico.e Bensono due delle più grandi stelle internazionali. I due sono già stati insieme e si tratta di un incredibile ritorno di fiamma. Si sono conosciuti sul set Amore estremo – Tough Love, nel 2002 ma, nel 2004, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri mano nella mano. Passeggiata tra le stradine dell'isola, per la gioia di fan e… - LaStampa : Vacanze italiane per Jennifer Lopez e Ben Affleck: a spasso per Capri mano nella mano - fanpage : A Capri sono arrivati Ben Affleck e Jennifer Lopez - PRosati1974 : RT @361_magazine: #BenAffleck e #jenniferlopez e le vacanze italiane - _KK_8 : RT @LaStampa: Vacanze italiane per Jennifer Lopez e Ben Affleck: a spasso per Capri mano nella mano -