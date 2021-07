Canottaggio, Olimpiadi Tokyo: 2 ori alla Nuova Zelanda, festeggia anche la Grecia con Ntouskos (Di venerdì 30 luglio 2021) Ultima giornata di finali per il Canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Erano quattro i titoli da assegnare, senza azzurri in gara in quelle che, storicamente, sono le barche con meno tradizione in Italia. Nel singolo femminile la neozelandese Emma Twigg conquista la medaglia d’oro a 34 anni. Una regata dominata, in cui si è imposta con il crono di 7’13?97, non dando scampo alle avversarie. Alle sue spalle, in 7’17?39, la rappresentante del ROC Hanna Prakatsen, mentre l’austriaca Magdalena Lobnig si è presa il bronzo in 7’19?72. Stefanos Ntouskos ha regalato alla Grecia il primo oro di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Ultima giornata di finali per ilalledi2020. Erano quattro i titoli da assegnare, senza azzurri in gara in quelle che, storicamente, sono le barche con meno tradizione in Italia. Nel singolo femminile la neozelandese Emma Twigg conquista la medaglia d’oro a 34 anni. Una regata dominata, in cui si è imposta con il crono di 7’13?97, non dando scampo alle avversarie. Alle sue spalle, in 7’17?39, la rappresentante del ROC Hanna Prakatsen, mentre l’austriaca Magdalena Lobnig si è presa il bronzo in 7’19?72. Stefanosha regalatoil primo oro di ...

