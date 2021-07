Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo. Jiri Prskavec è impressionante e domina la finale di kayak (Di venerdì 30 luglio 2021) Jiri Prskavec è il nuovo campione olimpico di K1 maschile, e lo fa in maniera impressionante. Il campione del mondo in carica straccia la concorrenza anche nell’ultimo atto, dopo essersi issato in cima alla classifica in semifinale, e si mette al collo l’oro a cinque cerchi con una gara praticamente perfetta. Prskavec non ha affatto sentito la pressione addosso, fiondandosi sulle acque del Kasai Canoe slalom Centre come un fulmine e danzando tra le porte senza alcun problema. Avanti di pochi centesimi nel primo settore, fa il vuoto nel secondo e si può permettere di ‘calare’ la soglia di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)è il nuovo campione olimpico di K1 maschile, e lo fa in maniera. Il campione del mondo in carica straccia la concorrenza anche nell’ultimo atto, dopo essersi issato in cima alla classifica in semi, e si mette al collo l’oro a cinque cerchi con una gara praticamente perfetta.non ha affatto sentito la pressione addosso, fiondandosi sulle acque del Kasai CanoeCentre come un fulmine e danzando tra le porte senza alcun problema. Avanti di pochi centesimi nel primo settore, fa il vuoto nel secondo e si può permettere di ‘calare’ la soglia di ...

