Campagna-covid free. Poi arrivano gli spagnoli… (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa) – È rimasto affisso solo circa una settimana, all'ingresso del Comune di Campagna, l'ambito cartello 'covid free'. Nelle scorse ore il sindaco Roberto Monaco ha dovuto ammettere: "L'ASL ha dato comunicazione di due casi positivi, collegati a quello registrato immediatamente prima. Pertanto, in totale, i casi attualmente presenti sul nostro territorio ammontano a tre (di cui due riferiti a cittadini di nazionalità spagnola venuti in visita presso una famiglia di Campagna e uno riferito a quest'ultima). Si raccomanda di continuare a rispettare il distanziamento ...

