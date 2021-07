Camorra, sequestro milionario alle figlie dell’usuraio dei clan “Ciruzzo a Varchetella” (Di venerdì 30 luglio 2021) Ciro Giordano avrebbe avuto un ruolo di primordine nello scenario criminale campano, gestendo, già dagli anni ’80, le ingenti somme di denaro dei più potenti clan di Camorra, utilizzando i propri conti personali. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza, al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha eseguito un provvedimento Leggi su 2anews (Di venerdì 30 luglio 2021) Ciro Giordano avrebbe avuto un ruolo di primordine nello scenario criminale campano, gestendo, già dagli anni ’80, le ingenti somme di denaro dei più potentidi, utilizzando i propri conti personali. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza, al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha eseguito un provvedimento

Advertising

CorriereUmbria : Avrebbe preso i soldi omettendo di avere l'interdittiva antimafia #Covid #umbria #camorra - umbriajournal_ : Sequestro preventivo, imprenditore campano in odor di camorra, clan Casalesi - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'GR Lazio Sud - 27 luglio 2021' su @Spreaker #adescare #baia_domizia #camorra #concerti #covid… - juornoit : #Juorno #sequestro beni per 20 milioni alla camorra - concentrazione : #camorra, sequestrati beni per 20 milioni al commercialista del clan Mallardo -