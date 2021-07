“Caldo oltre i 45 gradi e bombe d’acqua” Meteo Italia weekend 31 luglio | allarme in 7 regioni

(Di venerdì 30 luglio 2021), l’ultimo fine settimana dipromette scintille.spaccata in due ein 7. Se da una parte infatti si sfioreranno picchi di 45, dall’altra il rischio è quello di fenomeni estremi. Quello che inizia oggi sarà il week end piùdell’estate con punte fino a 45al Sud. Sulla Sicilia, la colonnina di mercurio salirà benla soglia dei 40, arrivando a toccare picchi fino a 44/45° C nelle zone interne. Valori meno esasperati ma comunque molto caldi si raggiungeranno ...

Operai costretti dalle aziende della zona industriale di Siracusa a lavorare in condizioni estreme, come sta avvenendo in questi giorni, con temperature di oltre 40 gradi. Lo denunciano le segreterie ...