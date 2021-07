Caldo e piromani, brucia la Sicilia: incendi a Catania, Enna, Palermo e Messina (Di venerdì 30 luglio 2021) Catania - Dopo il dramma della Sardegna, vasti incendi tsanno facendo paura in Sicilia . Le alte temperature e il vento Caldo stanno alimentando diversi incendi in tutta l'isola, dove non è da ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 luglio 2021)- Dopo il dramma della Sardegna, vastitsanno facendo paura in. Le alte temperature e il ventostanno alimentando diversiin tutta l'isola, dove non è da ...

mamanzana : RT @qn_giorno: Piromani in azione e vento caldo: la #Sicilia brucia. Incendi a Palermo, Catania, Messina ed Enna. Stop ai voli a #Fontanaro… - qn_giorno : Piromani in azione e vento caldo: la #Sicilia brucia. Incendi a Palermo, Catania, Messina ed Enna. Stop ai voli a… - CodiceQ : La Sicilia, in queste ore, brucia e i colpevoli sono conosciuti: in ordine, i piromani, le istituzioni che non fann… - Vita32615880 : La mia PUGLIA È IN FIAMME, TUTTO ARDE, NUOVI ANIMALI MORTI O USTIONATI, SOLITO ANNUNCIO GESTO DOLOSO, PIROMANI, ARI… - ivanchessa77 : @LaVillana11 Il caldo e il vento fanno parte della nostra isola da millenni i #piromani di merda sono una piaga recente . #Sardegna -