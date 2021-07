Calciomercato Torino, lo Zenit spinge per Belotti: Cairo vacilla (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Torino riceve l’importante offerta dello Zenit San Pietroburgo per Andrea Belotti: ecco la cifra presentata a Cairo Il Torino tentenna per l’offerta dello Zenit San Pietroburgo per Andrea Belotti. Il club russo farebbe sul serio per il capitano granata fresco campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo Zenit avrebbe offerto al Torino 30 milioni di euro (bonus compresi). Un’offerta che potrebbe far vacillare Cairo con la trattativa che potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilriceve l’importante offerta delloSan Pietroburgo per Andrea: ecco la cifra presentata aIltentenna per l’offerta delloSan Pietroburgo per Andrea. Il club russo farebbe sul serio per il capitano granata fresco campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, loavrebbe offerto al30 milioni di euro (bonus compresi). Un’offerta che potrebbe farrecon la trattativa che potrebbe ...

