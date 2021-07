Calciomercato Serie B, Spal: arriva D'Orazio (Di venerdì 30 luglio 2021) FERRARA - La Spal , in un comunciato, ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno proveneinte dalla Roma Ludovico D'Orazio , il quale ha firmato un contratto fino al 2024. Ecco la nota: " S. P. A. L. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021) FERRARA - La, in un comunciato, ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno proveneinte dalla Roma Ludovico D', il quale ha firmato un contratto fino al 2024. Ecco la nota: " S. P. A. L. ...

Advertising

Gazzetta_it : L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà - Gazzetta_it : Le grandi manovre delle sette big: un mese per i botti - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC e #SerieB | #DOrazio alla #Spal dalla #Roma. #Messina, #Sullo nuovo allenatore. #Pescara arr… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Cremonese: il nuovo portiere è Ciezkowski: L'estremo difensore ha origini polacche… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Bari: rinnovo di contratto per Antenucci BARI - Il Bari , in una nota, ha uffcializzato il prolungamento di contratto del centravanti Mirko Antenucci fino al 2023. Ecco il comunicato del club: " SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo ...

Calciomercato Serie B, Cremonese: il nuovo portiere è Ciezkowski Nell'ultima stagione ha collezionato 22 presenze con la maglia del Taranto , neo promosso in Serie C".

Calciomercato Serie B, Perugia: Konatè ceduto al Messina Corriere dello Sport Calciomercato Serie C, Bari: rinnovo di contratto per Antenucci BARI - Il Bari, in una nota, ha uffcializzato il prolungamento di contratto del centravanti Mirko Antenucci fino al 2023. Ecco il comunicato del club: "SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo ...

Calcio, domani ritorna il Trofeo Berlusconi: dove vedere Monza-Juventus gratis Ritorna a sei anni dall'ultima edizione il Trofeo Berlusconi che vedrà scendere in campo Juventus e Monza nella serata di domani, 31 luglio 2021.

BARI - Il Bari , in una nota, ha uffcializzato il prolungamento di contratto del centravanti Mirko Antenucci fino al 2023. Ecco il comunicato del club: " SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo ...Nell'ultima stagione ha collezionato 22 presenze con la maglia del Taranto , neo promosso inC".BARI - Il Bari, in una nota, ha uffcializzato il prolungamento di contratto del centravanti Mirko Antenucci fino al 2023. Ecco il comunicato del club: "SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo ...Ritorna a sei anni dall'ultima edizione il Trofeo Berlusconi che vedrà scendere in campo Juventus e Monza nella serata di domani, 31 luglio 2021.