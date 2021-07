Calciomercato Serie B, Lecce: Zuta ceduto al Valerenga (Di venerdì 30 luglio 2021) Lecce - Il Lecce , in una nota societaria, ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Leonard Zuta al Valerenga Fotball , club militante nelal Serie A norvegese. Ecco il comunicato della ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021)- Il, in una nota societaria, ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di LeonardalFotball , club militante nelalA norvegese. Ecco il comunicato della ...

Advertising

Gazzetta_it : L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà - Gazzetta_it : Le grandi manovre delle sette big: un mese per i botti - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - SvSport1 : Calciomercato. Facundo Marquez resta in Serie D. L'attaccante ex Albenga e Sestri Levante giocherà nel Ghivizzano - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Lecce: Zuta ceduto al Valerenga: La formula è quella partenza a titolo definitivo… -