Calciomercato Serie A, si avvicina lo scambio tra due big! (Di venerdì 30 luglio 2021) Serie A Calciomercato, da sempre, è sinonimo di occasioni, lo sanno bene le dirigenze di Inter e Roma. Uno scambio, che fino a pochi giorni fa era quasi impensabile potrebbe però rendere felici tutti sia ad Appiano che dalle parti di Trigoria. Possiamo definirlo lo scambio degli scontenti, i due giocatori in questione sono Alessandro Florenzi e Ivan Perisic. I contatti sembrano essere in uno stato avanzato. Situazione Florenzi-Inter I campioni d’Italia in carica, hanno salutato Hakimi ma non hanno ancora provveduto alla sua sostituzione. Tante le piste valutate nelle ultime settimane dal duo Ausilio-Marotta, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021), da sempre, è sinonimo di occasioni, lo sanno bene le dirigenze di Inter e Roma. Uno, che fino a pochi giorni fa era quasi impensabile potrebbe però rendere felici tutti sia ad Appiano che dalle parti di Trigoria. Possiamo definirlo lodegli scontenti, i due giocatori in questione sono Alessandro Florenzi e Ivan Perisic. I contatti sembrano essere in uno stato avanzato. Situazione Florenzi-Inter I campioni d’Italia in carica, hanno salutato Hakimi ma non hanno ancora provveduto alla sua sostituzione. Tante le piste valutate nelle ultime settimane dal duo Ausilio-Marotta, ...

Advertising

Gazzetta_it : L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà - Gazzetta_it : Le grandi manovre delle sette big: un mese per i botti - DiMarzio : #Monza, dal Pordenone in arrivo #Ciurria - marinabeccuti : Il tabellone del calciomercato: tutti i trasferimenti ufficiali della serie A - Torinogranatait : Il tabellone del calciomercato: tutti i trasferimenti ufficiali della serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato: pronto un doppio colpo del Pordenone. C'è anche Folorunsho La Reggina ci ha provato fino a qualche giorno addietro, ma senza particolare pressing. Su Folorunsho i contatti sono stati continui e la risposta è stata sempre la stessa: vuole la serie A, in caso di B la squadra amaranto sarebbe una priorità.

Serie A 2021/2021: la FIGC conferma le cinque sostituzioni La richiesta era arrivata direttamente dalla Lega Serie A e nella giornata di oggi la FIGC ha ufficialmente accettato la proposta. Ecco il comunicato. Leggi anche > Calciomercato Sassuolo: occhi su ...

Calciomercato Serie C, Trento: ecco Carini Corriere dello Sport Poste Italiane, emissione nuovo francobollo Il francobollo ordinario è dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A Poste Italiane comunica che oggi 30 luglio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un f ...

Poste Italiane, emissione di un nuovo francobollo Il francobollo ordinario è dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A Poste Italiane comunica che oggi 30 luglio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un f ...

La Reggina ci ha provato fino a qualche giorno addietro, ma senza particolare pressing. Su Folorunsho i contatti sono stati continui e la risposta è stata sempre la stessa: vuole laA, in caso di B la squadra amaranto sarebbe una priorità.La richiesta era arrivata direttamente dalla LegaA e nella giornata di oggi la FIGC ha ufficialmente accettato la proposta. Ecco il comunicato. Leggi anche >Sassuolo: occhi su ...Il francobollo ordinario è dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A Poste Italiane comunica che oggi 30 luglio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un f ...Il francobollo ordinario è dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A Poste Italiane comunica che oggi 30 luglio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un f ...