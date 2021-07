Calciomercato Napoli, Insigne va da Sarri: clamorosa indiscrezione (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Calciomercato di Napoli potrebbe evolvere intorno al futuro di Lorenzo Insigne. Il calciatore potrebbe tornare da mister Sarri: le ultime. Lorenzo Insigne dopo la vittoria ad Euro 2020 (via Getty Images)Lorenzo Insigne rischia a vivere un anno da separato in casa con il Napoli, che dovrà decidere se cedere o meno il calciatore durante questo Calciomercato. Infatti a breve ci sarà l’incontro tra De Laurentiis ed il calciatore per decidere il futuro. La dinamica più rischiosa, al momento, vede un Lorenzo Insigne che andrà in scadenza al ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 30 luglio 2021) Ildipotrebbe evolvere intorno al futuro di Lorenzo. Il calciatore potrebbe tornare da mister: le ultime. Lorenzodopo la vittoria ad Euro 2020 (via Getty Images)Lorenzorischia a vivere un anno da separato in casa con il, che dovrà decidere se cedere o meno il calciatore durante questo. Infatti a breve ci sarà l’incontro tra De Laurentiis ed il calciatore per decidere il futuro. La dinamica più rischiosa, al momento, vede un Lorenzoche andrà in scadenza al ...

