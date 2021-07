Calciomercato Napoli, il Chelsea ha offerto di nuovo Bakayoko: la situazione (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato Napoli: gli azzurri hanno bisogno di un centrocampista e il Chelsea avrebbe offerto nuovamente Tiemoue Bakayoko Dopo l’infortunio di Diego Demme, il Napoli è ancor più alla ricerca di un centrocampista. Il budget degli azzurri, però, sarebbe praticamente nullo e per portare a casa un nuovo mediano si dovrà operare solamente in prestito. In quest’ottica potrebbe venire in soccorso dei partenopei il Chelsea. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, i Blues avrebbero offerto al Napoli nuovamente Tiemoue ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021): gli azzurri hanno bisogno di un centrocampista e ilavrebbenuovamente TiemoueDopo l’infortunio di Diego Demme, ilè ancor più alla ricerca di un centrocampista. Il budget degli azzurri, però, sarebbe praticamente nullo e per portare a casa unmediano si dovrà operare solamente in prestito. In quest’ottica potrebbe venire in soccorso dei partenopei il. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, i Blues avrebberoalnuovamente Tiemoue ...

