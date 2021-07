Calciomercato Milan – Il Nancy chiede 2 milioni per Bondo | il punto

Advertising

Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - DiMarzio : #Milan | Incontro positivo per il rinnovo di #Kessié, anche se l'accordo non è stato ancora raggiunto - Gazzetta_it : Milan, c'è Kolo Muani dopo Giroud. Con Ibra trio di centravanti - Yuro_23 : RT @SkySport: Da Baggio a Kaio Jorge, quanti duelli di mercato tra Juve e Milan #SkySport #SkyCalciomercato #Juventus #Milan #KaioJorge ht… - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Il Milan vede l’agente di Kessie: incontro positivo, si avvicina l’accordo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Inter e Juve a lavoro costante, i rossoneri vicino alla chiusura con il rinnovo di Kessie, l'Inter non si preoccupa della corte del Chelsea a Lukaku, la Juve invece sbatte contro ...Anche le piste legate ae Roma sono sempre più fredde. Discorso simile per Vlasic, per il quale i rossoneri vorrebbero uno sconto, ma è una trattativa per il quale sta lavorando anche lo Zenit.Il Milan vuole a tutti costi avere ancora nella sua rosa “il Presidente” ed è pronto a mettere sul piatto sei milioni di euro (più ulteriori bonus). Giovanni Lodetti, ex centrocampista, in un’intervis ...Da vice De Biasi all'Albania alla panchina dell'Al Faisaly in Arabia Saudita: la carriera da allenatore giramondo di Paolo Tramezzani.