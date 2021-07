Calciomercato Juventus, Florenzi opportunità? C’è anche l’Inter (Di sabato 31 luglio 2021) Florenzi Juve: la decisione della Roma sul terzino. Le ultime novità legate al futuro del calciatore giallorosso Da Campione d’Europa ad esubero alla Roma. Come riferito dal Corriere dello Sport, tra qualche giorno Alessandro Florenzi terminerà le vacanze post Euro 2020, ma non prenderà parte al ritiro dei giallorossi ad Algarve, restando al Fulvio Bernardini in attesa di trovare una nuova destinazione. Florenzi si allenerà insieme agli altri esuberi, cercando una nuova destinazione (in Italia o all’estero) dopo la fine dell’esperienza al Psg. La Juve è stata accostata al terzino della Roma, così come l’Inter: attesi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021)Juve: la decisione della Roma sul terzino. Le ultime novità legate al futuro del calciatore giallorosso Da Campione d’Europa ad esubero alla Roma. Come riferito dal Corriere dello Sport, tra qualche giorno Alessandroterminerà le vacanze post Euro 2020, ma non prenderà parte al ritiro dei giallorossi ad Algarve, restando al Fulvio Bernardini in attesa di trovare una nuova destinazione.si allenerà insieme agli altri esuberi, cercando una nuova destinazione (in Italia o all’estero) dopo la fine dell’esperienza al Psg. La Juve è stata accostata al terzino della Roma, così come: attesi ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO AD SASSUOLO: 'IL DESIDERIO DI LOCATELLI É LA JUVE SERVIRÀ TROVARE LE GIUSTE CONDIZIONI PER TUTTI'… - DiMarzio : Nuovo incontro per #Locatelli, ma tra #Juventus e #Sassuolo non c'è ancora intesa - DiMarzio : Il punto sulla situazione #Juventus - #Locatelli dopo l'incontro col #Sassuolo - junews24com : Il #Tottenham insiste per #Romero ?? - steprincipino8 : Polacco Cuadrado bonny chiello sandro Pjanic Rabiot Kroos Dybala Chiesa… -