Calciomercato Juventus, fatta per Frabotta al Verona: fissate le visite (Di venerdì 30 luglio 2021) Frabotta è pronto a passare all’Hellas Verona. Operazione definita tra il club scaligero e la Juventus, fissate le visite Come riferito da Gianluca di Marzio, Juve e Verona avrebbero ormai definito l’operazione legata a Gianluca Frabotta . Il terzino lascia il club bianconero in prestito con diritto di riscatto. Già nel pomeriggio di oggi, l’ex Bologna dovrebbe svolgere le visite mediche con i gialloblù, prima di apporre la firma sul contratto e diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Hellas. TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021)è pronto a passare all’Hellas. Operazione definita tra il club scaligero e laleCome riferito da Gianluca di Marzio, Juve eavrebbero ormai definito l’operazione legata a Gianluca. Il terzino lascia il club bianconero in prestito con diritto di riscatto. Già nel pomeriggio di oggi, l’ex Bologna dovrebbe svolgere lemediche con i gialloblù, prima di apporre la firma sul contratto e diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Hellas. TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, sprint per Kaio Jorge: può arrivare subito #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Verona in chiusura per #Frabotta: l'esterno arriverebbe in prestito dalla #Juventus - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO AD SASSUOLO: 'IL DESIDERIO DI LOCATELLI É LA JUVE SERVIRÀ TROVARE LE GIUSTE CONDIZIONI PER TUTTI'… - Emanuel70123144 : RT @tuttosport: Globoesporte: '#Juve, il #Santos chiede 3,5 milioni per #KaioJorge' - gilnar76 : Calciomercato Juve, non solo Rugani: Sarri vuole un altro bianconero alla Lazio! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -