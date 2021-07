Calciomercato Atalanta, si chiude per Lovato: la situazione (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato Atalanta: i nerazzurri starebbero per chiudere il colpo Lovato dall’Hellas Verona L’Atalanta sarebbe a un passo dal colpo per rinforzare la difesa e lasciar così partire Romero direzione Londra sponda Tottenham. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club nerazzurro avrebbe ormai chiuso l’acquisto di Matteo Lovato dall’Hellas Verona. Il centrale classe 2000 si appresta così a trasferirsi all’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021): i nerazzurri starebbero perre il colpodall’Hellas Verona L’sarebbe a un passo dal colpo per rinforzare la difesa e lasciar così partire Romero direzione Londra sponda Tottenham. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club nerazzurro avrebbe ormai chiuso l’acquisto di Matteodall’Hellas Verona. Il centrale classe 2000 si appresta così a trasferirsi all’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

