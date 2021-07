Calciomercato Atalanta, preso Matteo Lovato dal Verona per 11 milioni (Di venerdì 30 luglio 2021) Bergamo - Ecco il secondo colpo di mercato per l'Atalanta che nella notte ha trovato l'accordo con il Verona per Matteo Lovato , difensore centrale classe 2000, acquistato per otto milioni più altri ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 luglio 2021) Bergamo - Ecco il secondo colpo di mercato per l'che nella notte ha trovato l'accordo con ilper, difensore centrale classe 2000, acquistato per ottopiù altri ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Calciomercato Atalanta, preso Matteo Lovato dal Verona per 11 milioni Con Lovato l'Atalanta punta anche ad allungare la panchina con il solito ragionamento a lungo termine. Quattro anni fa a Bergamo arrivava dalla B, dal Perugia, il 21enne Gianluca Mancini oggi alla ...

