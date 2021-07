Calciomercato Atalanta, Lovato e non solo: anche un altro difensore della Serie A nel mirino (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato Atalanta. I bergamaschi dovranno affrontare, anche quest’anno, 3 competizioni. Per questo motivo non vuole farsi trovare impreparata, infatti il Calciomercato dei nerazzurri sta diventando più intenso nelle ultime ore. L’anno scorso, il reparto che ha dato più problemi è stato quello difensivo, nonostante una stagione favolosa di Cristian Romero che si è guadagnato la chiamata del Tottenham. Per questo motivo, i bergamaschi si stanno guardando intorno per migliorare la difesa e sostituire adeguatamente la possibile partenza dell’argentino. Calciomercato Atalanta, i nomi ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021). I bergamaschi dovranno affrontare,quest’anno, 3 competizioni. Per questo motivo non vuole farsi trovare impreparata, infatti ildei nerazzurri sta diventando più intenso nelle ultime ore. L’anno scorso, il reparto che ha dato più problemi è stato quello difensivo, nonostante una stagione favolosa di Cristian Romero che si è guadagnato la chiamata del Tottenham. Per questo motivo, i bergamaschi si stanno guardando intorno per migliorare la difesa e sostituire adeguatamente la possibile partenza dell’argentino., i nomi ...

