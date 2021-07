Calcio | Supercoppa europea a Belfast con 13mila tifosi muniti di green pass

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’11 agosto Chelsea-Villarreal al National Football Stadium-Windsor Park di. Si aprirà in Irlanda del Nord, dunque, la stagione delle competizioni Uefa con in palio lache...

NYON (SVIZZERA) - La nuova stagione deleuropeo si apre nel segno del ' Green Pass '. Ai 13 mila spettatori ammessi al National ...capitale nordirlandese è in programma la sfida ditra ...L'Uefa ha annunciato che la finale dellaeuropea tra Chelsea e Villarreal , in programma l' 11 agosto a Belfast , in Irlanda del Nord, sarà aperta a 13.000 tifosi. Coloro che vorranno assistere alla partita 'possono richiedere i ...L’11 agosto Chelsea-Villarreal al National Football Stadium-Windsor Park di Belfast. Si aprirà in Irlanda del Nord, dunque, la stagione delle competizioni Uefa con in palio la Supercoppa europea che v ...Il Chelsea affronterà il Villarreal in Supercoppa UEFA l'11 agosto a Belfast. I biglietti sono disponibili su UEFA.com ...