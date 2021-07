Calcio | Fiorentina - Virtus Verona 4 - 0 | Italiano è soddisfatto

(Di venerdì 30 luglio 2021) Con un'altra vittoria laha concluso le due settimane di ritiro a Moena, in Trentino. I viola questo pomeriggio hanno sconfitto per 4 - 0 lache milita in Lega Pro: all'...

Poi un pensiero sulla Roma di José Mourinho, che laaffronterà alla prima di campionato: ''E' una squadra fra le più forti, sta disputando amichevoli importanti, noi cercheremo di farla ...Un allenamento insolito che certifica l'attenzione rossonera per il mondo delfemminile. ... ufficializzato ieri l'ingaggio della centrocampista Greta Adami dallae del difensore Laia ...I diritti televisivi del Calcio Storico Fiorentino per la trasmissione in chiaro sul digitale terrestre, sul territorio della regione Toscana, per i prossimi tre anni, sono stati assegnati, a seguito ...(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Con un'altra vittoria la Fiorentina ha concluso le due settimane di ritiro a Moena, in Trentino. I viola questo pomeriggio hanno sconfitto per 4-0 la Virtus Verona che milita i ...