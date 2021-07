Calcio: Atalanta; Romero conteso tra Tottenham e Barcellona (Di venerdì 30 luglio 2021) Il centrale argentino dell'Atalanta, Cristian Romero, è uno dei nomi più gettonati di questo Calciomercato. Dopo un'annata da incorniciare, conclusasi con la vittoria della Coppa America con l'... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Il centrale argentino dell', Cristian, è uno dei nomi più gettonati di questomercato. Dopo un'annata da incorniciare, conclusasi con la vittoria della Coppa America con l'...

Advertising

glooit : Calcio: Atalanta; Romero conteso tra Tottenham e Barcellona leggi su Gloo - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, all’Atalanta piace Luiz Felipe per rinforzare la difesa - Fantacalciok : Calcio in tv: le amichevoli di Juventus, Milan, Roma, Napoli e Atalanta - Cucciolina96251 : RT @temafootball24: ??#ATALANTA??: #Romero out, #Lovato in, le ultime! ???? A cura di @DavideCannistr1 ???? - temafootball24 : ??#ATALANTA??: #Romero out, #Lovato in, le ultime! ???? A cura di @DavideCannistr1 ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Atalanta Calcio: Atalanta; Romero conteso tra Tottenham e Barcellona Il club inglese, dopo Gollini, ha buone chance di chiudere un altro affare con l'Atalanta: per gli esperti di Sisal Matchpoint infatti, il Tottenham è la destinazione più probabile di Romero, a 1,80. ...

Meret col muso lungo, il Napoli vende Ospina: interessa a grande della A Ospina nel mirino dell'Inter Una possibile acquirente nelle scorse settimane era stata l 'Atalanta , che poi però ha virato sull'argentino Musso , prelevato dall' Udinese. E allora, a chi piazzare ...

I Pezzella potrebbero essere due: German si candida per la Dea Calcio Atalanta I Pezzella potrebbero essere due: German si candida per la Dea Il difensore viola, secondo il Corriere di Bergamo, potrebbe approdare in terra orobica Se un Pezzella è già arrivato, un altro Pezzella potrebbe giungere a Bergamo. Giuseppe, esterno difensivo, ha ef ...

ESCLUSIVA – Berardi nome difficile, troppo alta la valutazione del Sassuolo Il fantasista calabrese costa moltissimo, a maggior ragione dopo il buon Europeo disputato in maglia azzurra Un paio di giorni fa si è diffusa la voce di un sondaggio, che effettivamente c’è stato, da ...

Il club inglese, dopo Gollini, ha buone chance di chiudere un altro affare con l': per gli esperti di Sisal Matchpoint infatti, il Tottenham è la destinazione più probabile di Romero, a 1,80. ...Ospina nel mirino dell'Inter Una possibile acquirente nelle scorse settimane era stata l ', che poi però ha virato sull'argentino Musso , prelevato dall' Udinese. E allora, a chi piazzare ...Il difensore viola, secondo il Corriere di Bergamo, potrebbe approdare in terra orobica Se un Pezzella è già arrivato, un altro Pezzella potrebbe giungere a Bergamo. Giuseppe, esterno difensivo, ha ef ...Il fantasista calabrese costa moltissimo, a maggior ragione dopo il buon Europeo disputato in maglia azzurra Un paio di giorni fa si è diffusa la voce di un sondaggio, che effettivamente c’è stato, da ...