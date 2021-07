Advertising

AnsaLombardia : Calasso, i funerali lunedì a Milano. Le esequie non saranno in forma privata | #ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Calasso, i funerali lunedì a Milano: (ANSA) - ROMA, 30 LUG - Si terranno lunedì 2 agosto a Milano,… - iconanews : Calasso, i funerali lunedì a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Calasso funerali

Si terranno lunedì 2 agosto a Milano, alle 11 nella chiesa di San Satiro, idi Roberto, scrittore e presidente della casa editrice Adelphi morto nella notte tra il 28 e 29 luglio all'età di 80 anni. Le esequie non saranno in forma privata. .... tra gli altri, Calvino, Svevo, Moravia,, Tabucchi e Machiavelli. Ora che ci ripenso, credo ... Natalia Ginzburg, Giuseppe e Anita Garibaldi, sui preti cattolici e le loro omelie ai, ...Si terranno lunedì 2 agosto a Milano, alle 11 nella chiesa di San Satiro, i funerali di Roberto Calasso, scrittore e presidente della casa editrice Adelphi morto nella notte tra il 28 e 29 luglio all' ...Cosa vuol dire pubblicare per la casa editrice milanese. Le mitomanie. Il rapporto con Agnelli. E quell'ufficio misterioso in cui lavorava lui: nei pressi della sua porta si camminava in punta di pied ...