Bus precipitato a Capri, martedì le esequie dell'autista deceduto (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si svolgeranno dalle 16 di martedì prossimo 3 agosto, nella Chiesa di San Lorenzo in Piazza San Gaetano, a Napoli, i funerali di Emanuele Melillo, l'autista 32enne deceduto lo scorso 22 luglio nel grave incidente stradale avvenuto a Marina Grande che ha provocato anche 23 feriti. Ieri il sostituto procuratore di Napoli Giuseppe Tittaferrante ha dato il via libera alla sepoltura. Oggi, intanto, nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno (Caserta), saranno eseguiti gli ultimi esami post autopsia sui reperti istologici (muscolo cardiaco ed encefalo) prelevati dalla vittima nel corso dell'autopsia.

