Bus precipitato a Capri | martedì i funerali di Emanuele Melillo a Napoli

Si svolgeranno martedì prossimo, 3 agosto, nella chiesa di San Lorenzo in Piazza San Gaetano, a Napoli, i funerali di Emanuele Melillo, l'autista 32enne morto lo scorso 22 luglio nel grave incidente stradale avvenuto a Marina Grande. Ieri il sostituto procuratore di Napoli

