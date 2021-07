Buongiorno dalla Borsa 30 luglio 2021

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Tele) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 35.084,53 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 15.048,36 punti. Affonda sul mercato Tokyo, che esibisce un -1,8% e chiude la seduta a 27.283,6 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+3,04%), archiviando le contrattazioni a 14.515,3 punti. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Scivola Francoforte, con un netto svantaggio dell’1,08%; in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,96%; tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,36%. In fondo alla ...