Buone nuove: volano pil e occupazione

Be', qualcosa sta succedendo all'economia italiana. Perché due revisioni al rialzo della crescita attesa in pochi mesi non erano mai capitate, sembra quasi che siano in azione forze economiche e produttive di cui non si aveva chiara percezione. E c'è anche Eurostat. Renato Brunetta ci è simpatico perché quando si lancia in un'impresa lo fa con convinzione, non fa il cacadubbi, non è scaramantico e neppure ha le prudenze di chi non vuole mai essere chiamato in causa. Batte da mesi sul tasto della ripresa fortissima e della crescita che lascia il segno, trasformando la nostra economia. Eccolo sul dato del pil. E Andrea Garnero sui dati del lavoro.

Ultime Notizie dalla rete : Buone nuove Ausl Romagna: Nuove sedi vaccinali a Ravenna e iniziative Sert per Notte Rosa ... verranno distribuite anche mascherine chirurgiche, decaloghi delle buone prassi per ridurre i ... Tag: Ausl Romagna Nuove sedi Vaccinali e iniziative per la Notte Rosa

Un incubatore d'impresa sociale diffuso e articolato sui 46 comuni della provincia, il progetto Stella Maris Lab ... in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e europea oltre a creare nuove opportunità ... Le azioni saranno attuate diffondendo buone prassi e agendo da acceleratore di idee con l'obiettivo ...

Progetto ex-Enel Buone nuove da Roma IL GIORNO Piazzale Loreto: la nuova agorà verde simbolo della Milano olimpica del 2026 “Una mobilità integrata, con un nuovo equilibrio fra pedoni, bici, moto e auto, per una migliore sicurezza stradale per tutti, e la conferma di un importante nodo di accesso al trasporto pubblico ...

Buone nuove: volano pil e occupazione

Be', qualcosa sta succedendo all' economia italiana. Perché due revisioni al rialzo della crescita attesa in pochi mesi non erano mai capitate, sembra quasi che siano in azione forze economiche e produttive di cui non si aveva chiara percezione.

