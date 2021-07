Brusaferro | Variante Delta ormai dominante L' età media dei contagiati è 27 anni | dei ricoverati 49

(Di venerdì 30 luglio 2021) Balzo in avanti per incidenza e Rt a 58 e 1.57 . La scorsa settimana erano rispettivamente 41 e 1.26.

istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'chi ha doppia dose ha livello di protezione elevato nei confronti dell'infezione, particol… - istsupsan : ??#COVID19, VARIANTE #DELTA OLTRE IL 90%, VALORI REGIONALI TRA 80% E 100% ??Seguono variante #Alfa (3,2%) e variant… - repubblica : Iss, Brusaferro: 'Variante Delta in Italia al 94,8%. L'eta' media dei contagiati e' di 27 anni, quella dei ricovera… - an12frnc : RT @istsupsan: ???S. Brusaferro - #ISS: 'chi ha doppia dose ha livello di protezione elevato nei confronti dell'infezione, particolarmente p… - cesarebrogi1 : Covid, Rt sale a 1,57. Brusaferro: 'Variante Delta al 94%. Età media degli infetti è 27 anni, dei ricoverati 49'… -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro Variante

Coronavirus,: "Delta dominante in Italia, stabili ricoveri e terapie intensive" L'ipotesi terza dose L'epidemiologo Gianni Rezza, a chi gli ha domandato sulla possibilità di una ...La cosiddettabrasiliana ha una prevalenza dell'1,4% a livello italiano, la...antidoto è completare il ciclo vaccinale " ha spiegato il presidente dell'Iss Silvio- . La ...La variante Delta continua a circolare ed è fondamentale accelerare la campagna vaccinale per fermarne l’aumento. La prevalenza delle varianti mostra come la delta sia ormai dominate in Italia, la gam ...In Italia al 20 luglio scorso la prevalenza della cosiddetta ‘variante Delta’ di SARS-CoV-2 era del 94,8%, in forte aumento rispetto alla survey del 22 giugno, con valori oscillanti tra le singole reg ...