Britney Spears, svelato il suo patrimonio: “Spariti milioni di dollari dal suo conto, chi li ha rubati rischia il carcere” (Di venerdì 30 luglio 2021) L’avvocato di Britney Spears, Mathew Rosengart, fa sul serio ed ha formalmente chiesto al giudice che Jamie Spears venga rimosso al più presto dal ruolo di tutore della popstar. Il prossimo passo sarà quello di cancellare la conservatorship che ha tenuto in gabbia la cantante americana per 13 anni. Il The Sun è anche venuto in possesso di documenti riservati in cui la co-tutrice, Jodi Montgomery, e il team medico di Britney Spears affermano che non è negli interessi della principessa del pop che suo padre prenda decisioni sulla sua vita. “La sig.ra Montgomery e il team medico della sig.ra ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 luglio 2021) L’avvocato di, Mathew Rosengart, fa sul serio ed ha formalmente chiesto al giudice che Jamievenga rimosso al più presto dal ruolo di tutore della popstar. Il prossimo passo sarà quello di cancellare la conservatorship che ha tenuto in gabbia la cantante americana per 13 anni. Il The Sun è anche venuto in possesso di documenti riservati in cui la co-tutrice, Jodi Montgomery, e il team medico diaffermano che non è negli interessi della principessa del pop che suo padre prenda decisioni sulla sua vita. “La sig.ra Montgomery e il team medico della sig.ra ...

