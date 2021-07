Britney Spears le spara di nuovo al vento | questa volta in VIDEO!

(Di venerdì 30 luglio 2021) La cantantelo ha rifatto ei fan sono letteralmente impazziti! Tutto diale manda i fan in estasi. Unvideo che… Questo articolo è stato pubblicato per la primada Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

MartyPsyko : @LucillaMasini Mastice, ne è nata una divertente storiella da raccontare ai nipoti e delle bruciature da solvente i… - friarieelli : buongiorno solo a chi sta a ascoltando britney spears - StraNotizie : Britney Spears, svelato il suo patrimonio: “Spariti milioni di dollari dal suo conto, chi li ha rubati rischia il c… - ConventoLonato : A - BritneyPlanet : #FreeBritney In una petizione presentata oggi, Jodi Montgomery (tutrice della persona di Britney) si unisce a soste… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

Nuovi aggiornamenti sulla situazione creatasi trae suo padre Jamie . Il team medico legale della cantante sembra essere infatti d'accordo nel togliere a suo padre l'incarico di tutore. In alcuni nuovi documenti sarebbe infatti stata ...Se fosse, anche il nuovo look lo conferma, con un biondo quasi Marilyn che è anche l'ennesima smentita al paragone più frequente, quello con. Per molti, vista la giovane età e qualche ...Nuovi aggiornamenti sul caso Britney Spears. Adesso anche il team medico avrebbe chiesto di togliere la tutela del padre Jamie.Manco il tempo di arrivare e il nuovo disco di Billie Eilish è già un record: è il titolo più pre-aggiunto nella storia su Apple con oltre un milione di richieste. Ma ne arriveranno altri, dopotutto l ...