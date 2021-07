Britney Spears, il mistero si infittisce: «Spariti milioni di dollari dal suo conto» (Di venerdì 30 luglio 2021) L’amara e triste vicenda che riguarda Britney Spears purtroppo non accenna a migliorare. L’avvocato della popstar, Matthew Rosengart, ha da poco svelato che ci sarebbero dei movimenti sospetti riguardo al conto della cantante. Inoltre, il legale ha fatto sapere formalmente al Giudice di voler rimuovere Jamie Spears – padre della popstar – dai tutori ufficiali… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 30 luglio 2021) L’amara e triste vicenda che riguardapurtroppo non accenna a migliorare. L’avvocato della popstar, Matthew Rosengart, ha da poco svelato che ci sarebbero dei movimenti sospetti riguardo aldella cantante. Inoltre, il legale ha fatto sapere formalmente al Giudice di voler rimuovere Jamie– padre della popstar – dai tutori ufficiali… L'articolo proviene da City Roma News.

