Bremejo è il nome nuovo per il calciomercato della Sampdoria

(Di venerdì 30 luglio 2021) Lainizia a muovere i primi passi sul terreno del. Dopo aver preso Daniele Faggiano, che arriva nel club nel suo ruolo naturale di direttore sportivo, i blucerchiati dovranno sfoltire una rosa enorme per alleggerire il monte ingaggi, incassare qualcosina e regalare una rosa definitiva a mister Roberto D’Aversa. Uno dei primi colpi che potrebbe portare sotto alla Lanterna l’ex dirigente del Parma potrebbe essere Sergio, talentuoso trequartistaReal Zaragoza. Ecco chi è il calciatore attenzionato dai genovesi.: ...

